◆米女子プロゴルフツアークローガー・クイーンシティー選手権第３日（１５日、オハイオ州マケテワＣＣ＝６４２３ヤード、パー７０）２５位で決勝ラウンドに進んだ渋野日向子（サントリー）は２バーディー、６ボギーの７４で通算３オーバーの６０位に後退した。ホールアウト後にＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「今日は本当にことごとくダメだったので、悔しい一日になってしまった。最後だけでもと思って、最後は取り切