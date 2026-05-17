名家の跡取り01【漫画】本編を読む→「なんだこの通信簿は」100点の息子だが…？「なんだこの通信簿は！」と、息子を叱り飛ばす父親。「我が家の恥だ！」とまで言う理由がわかると……？今回は、5コマ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「名家の跡取り」を紹介する。名家の跡取り02名家の跡取り03名家の跡取り04名家の跡取り05本作は、父親が息子に対して「なんだこの通信簿は！」と激怒するシーンから始まる。しかし息