「なんだこの通信簿は」100点の息子を叱る名家の父→7.4万人が笑った父の意外な教育方針【作者に聞く】
【漫画】本編を読む→「なんだこの通信簿は」100点の息子だが…？
「なんだこの通信簿は！」と、息子を叱り飛ばす父親。「我が家の恥だ！」とまで言う理由がわかると……？今回は、5コマ漫画家・伊東(@ito_44_3)さんの創作ギャグ漫画「名家の跡取り」を紹介する。
本作は、父親が息子に対して「なんだこの通信簿は！」と激怒するシーンから始まる。しかし息子は、叱られる理由がわからず「でも、テストはほとんど100点で…」と成績のよさをアピールする。ところが、父親は「名家の跡取り」たるもの、必要なのはテストの点数ではないと語気を強める。果たして、父親が息子に求めた“名家の条件”とは一体何なのか。
本作は、2025年3月28日にXへ投稿され、7.4万いいねを獲得した。伊東さんに大きな反響についての感想を聞くと、「想像以上にいろいろな方に見ていただけてうれしいです！」と率直な喜びを語る。
万バズした理由を自己分析してもらったところ、「堅物親父かと思いきや実は善人で、しかも柔軟な考え方ができるというギャップがウケたのかなと思います」と話す。実はいい父親というオチと、そんな父親を冷静に分析する息子とのやり取りが、多くの読者の心をつかんだようだ。
■毎日投稿がルーティン！Kindleでも無料公開中
伊東さんがこれまでXに投稿してきた作品は、描き下ろしを加えてKindleで無料公開されている。「毎日描き続けていても、いまだに何がヒットするかはわからない」と伊東さんは明かす。
さらに、「毎日投稿をルーティンにすることで計画的に作業しています。Xの反応がモチベに直結するので、いいね・リポスト・リプライなどいただけると励みになります！」と、今後の創作に向けた継続的な意欲を見せた。気になる人は、ぜひ伊東さんの漫画をチェックしてみてほしい。
取材協力：伊東(@ito_44_3)
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