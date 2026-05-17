かつて日本各地を治めた大名や幕府重臣らの系譜は、明治に発足した華族制度が廃止されたいまも、命脈を保っている。そして、長く続いた家系の誇りと責任感を胸に、たくましく生きる女性たちがいる。自らの意志で「家の象徴」を守り、次世代へと繋ごうとする彼女たちの覚悟に迫る!国宝・犬山城（愛知県犬山市）。尾張徳川家の付家老を務めた成瀬家の拠点で、白帝城とも呼ばれる。1891年の濃尾震災で半壊した後、「修復して保存