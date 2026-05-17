武豊とのコンビでG1初制覇を狙うエリカエクスプレスは、無事に東京競馬場への長距離輸送をクリアした。「輸送は慣れているので、心配していなかった。落ち着いていて順調。汗もかいていない」と植山厩務員。レースに向けても「今までの経験がこの馬を成長させている。向正面からのスタートはいい」と期待十分の口ぶりだった。