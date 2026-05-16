太陽のような満面の笑みで喜びを見せる姫野ひなの。アイドルグループ「#Mooove!」のメンバーであり、リーダーとしても活躍している。「じつはもともと、人をまとめるのはそんなに得意ではなくて。高校生のときに投票でクラスの副委員長を務めることになったんですが、当時は人前に出るだけで顔が真っ赤になっちゃうくらいでした。しかも、いつの間にか委員長をやっていた人がいなくなっていて、気がついたら私が委員長に繰り上が