Rayモデルの美しさは、毎日コツコツ続ける“美の習慣”に支えられているんだって！そこで今回は、北里琉、櫻井優衣、斎藤司が毎朝欠かさずしている「美美美なモーニングルーティン」をご紹介します。明日の朝はRay㋲を見習って、ストレスフリーなルーティンを取り入れてみてはいかが♡Ray model clip vol.85テーマ：美美美なモーニングルーティンRayモデルの美しさのヒミツは朝イチからの美の習慣にアリ！スキンケアや