ローソンは、5月19日から順次、創業190年の老舗茶屋「森半」とコラボレーションした「抹茶フェア」を全国の約1万4,000店(「ローソンストア100」を除く)で開催する。今年で5回目となる「抹茶フェア」は、「濃い抹茶」と「ミルク感あるマイルドな抹茶」をテーマに、デザート･ベーカリー･アイスクリーム･ラテの計8品を展開する。【老舗茶屋「森半」とのコラボ商品全8品の画像はこちら】【5月18日発売 全1品】◆Uchi Café×森半