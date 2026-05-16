日本テレビ系情報番組「シューイチ」（土曜・午前５時５５分、日曜・午前７時半）は１６日、「名探偵コナン」の毛利蘭役、「ひみつのアッコちゃん」アッコ役で知られる声優の山崎和佳奈（やまざき・わかな）さんが死去したことを報じた。１５日、テレビアニメ「名探偵コナン」の公式サイトなどで発表された。山崎さんは２月に病気療養のため、当面の間、活動休止するとしていた。６１歳だった。コメンテーターの女優・本仮屋