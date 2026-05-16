ウクライナのゼレンスキー大統領【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は15日、ロシアがベラルーシ領内から、ウクライナ北部やベラルーシと国境を接する北大西洋条約機構（NATO）加盟国への攻撃を計画している兆候があると語った。「ロシアがベラルーシを戦争により深く引きずり込もうとしている」と述べ、警戒感を示した。NATO加盟国でベラルーシと国境を接しているのはポーランド、リトアニア、ラトビアの3カ国。