昨年、“メロい”やり取りがネットで話題となった、しずる・池田一真と記者の関係性が再び――。『キングオブコント2026』エントリー表明会見で、記者から敗因を直撃された池田は、「なんだよ平川、てめぇ」「のこのこ来やがって!」と大暴れ。まさかの“単独インタビュー状態”となり、会場は爆笑に包まれた。しずる(左から池田一真、純)○まさかの単独インタビューが開始『キングオブコント2026』エントリー表明会見がこのほど、