◇プロ野球セ・リーグ 中日ーヤクルト（15日、バンテリンドーム）9回裏のバンテリンドームに、一時騒然とする場面が生まれました。ヤクルトの3点リードで迎えた9回裏。マウンドにはヤクルトの新守護神・キハダ投手があがります。先頭に四球を許すと、細川成也選手を三振に取るも、続くボスラー選手には手をかすめる死球。キハダ投手はすぐさま脱帽して謝罪を示すも、中日・井上一樹監督が声をあげながらベンチを飛び出します。とい