午前10時、県警の捜査員ら21人が下関市竹崎町にある指定暴力団八代目合田一家の総本部事務所に家宅捜索に入りました。県警は今月11日、指定暴力団八代目合田一家の幹部片山 洋二朗容疑者71歳を恐喝未遂容疑で逮捕しています。片山容疑者はことし2月、知人男性に対しSNSで右手薬指に包帯を巻いた画像を送信し「もーお金が待てん」「このざまです」などとメッセージを送信借金の返済名目でお金を脅しとろうとした疑いが