漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。先日、予選2回戦が全て終了。2回戦からは、シード権で1回戦を免除された前年度の準決勝進出者も加わり、いよいよ漫才とコント両方での審査がスタート。昨年以上にハイレベルな戦いで会場は大いに盛り上がった。審査の結果、準々決勝進出者122組が決定。本日、日テレ公式YouTubeで「ダブルインパク