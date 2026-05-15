漫才とコントの二刀流日本一を決めるお笑い賞レース「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」。

先日、予選2回戦が全て終了。2回戦からは、シード権で1回戦を免除された前年度の準決勝進出者も加わり、いよいよ漫才とコント両方での審査がスタート。昨年以上にハイレベルな戦いで会場は大いに盛り上がった。

審査の結果、準々決勝進出者122組が決定。本日、日テレ公式YouTubeで「ダブルインパクト2026 準々決勝進出者発表SP」を生配信し、奥田修二（ガクテンソク）と黒田みゆアナウンサーから発表された。

次の準々決勝は5月27日（水）大阪会場、6月1日（月）・2日（火）東京会場にて開催。準決勝進出者は6月5日（金）よる7時〜 日テレ公式YouTube生配信にて発表予定。

また、決勝戦に向けてファイナリスト予想キャンペーンを実施中。ファイナリストを的中させれば、ファイナリストのビジュアルでデザインされた特製QUOカードをプレゼント！

詳細は公式X（@double_impactTV）やこちらの記事（https://www.ntv.co.jp/double-impact/articles/46633o66fcg7vhht3afu.html）をチェック。果たして、第二回大会の決勝戦に勝ち上がる顔ぶれはどうなる？

■準々決勝進出 122組（50音順）

相性はいいよね/あかねさす/茜250cc/あなたとネ/雨傘/アリハガ/アンダーパー/あんよの日/いぬ/イノシカチョウ/インポッシブル/うただ/うちまつげ/うるとらブギーズ/煙突パズル/おーしゃんず/オニイチャン/鬼ヶ島/オフローズ/おミルク/おむかいの葉っぱ洋食店/オルカ/怪奇！YesどんぐりRPG/蛙亭/カベポスター/かもめんたる/からし蓮根/カンフーカンフー/銀河ゆめゆめ/くらげ/グリーンランプ/紅点/幸のとり/小海のムニエル/5000/コットン/狛犬/今夜も星が綺麗/サイヤング/さすらいラビー/ザ・プラン9/侍スライス/サンタモニカ/3番ゲート/GAG/シカノシンプ/ジグロポッカ/シスター/11月のリサ/じゅんじゅんズ/生姜猫/シンクロニシティ/スタミナパン/スナフキンズ/スパイシーガーリック/世間知らズ/セルライトスパ/ゼロカラン/センチネル/千日前ゴールデンポップス/センリーズ/大正サウナ/太陽の小町/滝音/ただならぬ刀/ダブルアート/タモンズ/たらちね/男性ブランコ/ダンビラムーチョ/チェリー大作戦/チャーミング/チューリップフィクサー/チュランペット/TCクラクション/デルマパンゲ/照山おうちごはん/電気ジュース/伝書鳩/ドゥリオ/とくいち/ドンココ/ドンデコルテ/ナチョス。/ななまがり/軟水/南天/にぼしいわし/ネイビーズアフロ/ノザアミ/バイバイスプリット/バベコンブ/バリカタ友情飯/B-FIRE/ビスケットブラザーズ/ビックシカゴ/ピュート/ぶたマンモス/ふゆう空間/ブラゴーリ/フランスピアノ/ブリキカラス/ベルナルド/ヘンダーソン/マイスイートメモリーズ/マリーマリー/丸亀じゃんご/まんじゅう大帝国/まんじろう/ミカボ/ミスター大冒険。/見取り図/ミヤゼユリハマ/ムジンゾウ/モシモシ/焼きテーピング/やさしいズ/ゆくえ/ランパンプス/リバーマン/隣人/ロビンフット

■今後の予定

◎準々決勝

大阪 5月27日（水）ドーンセンターにて、東京 6月1日（月）・6月2日（火）なかのZEROホールにて開催

「漫才4分」→「コント4分」の順に2ネタ行い、合計得点で審査する。

◎準決勝進出者発表配信

6月5日（金）よる7時〜

日テレ公式YouTubeにて 奥田修二（ガクテンソク）・黒田みゆアナウンサーが生配信

◎準決勝

1日目：漫才6月16日（火） 2日目：コント6月17日（水）ニューピアホールにて開催

6月16日（火）「漫才4分」と6月17日（水）「コント4分」の2日間に分けて開催。合計得点で審査する。

◎ファイナリスト発表記者会見

6月17日（水）よる8時半〜

日テレ公式YouTube・TVerにて生配信

◎決勝

今夏放送予定（日本テレビ・読売テレビ系にて生放送）

「漫才4分」→「コント4分」の順に2ネタ行い、合計得点で審査する。

※予選の詳細は公式ホームページに掲載。審査方法、スケジュールは変更の可能性があります。

■大会概要

「アサヒビール スマドリ ダブルインパクト2026 漫才＆コント二刀流No.1決定戦」

（日本テレビ・読売テレビ系全国ネット）

キャッチコピー：「芸人、出し尽くせ。」

決勝放送日時：2026年夏

優勝賞金：1000万円

応募資格：プロ・アマ・芸歴不問

審査基準：とにかく面白い漫才とコント

審査形式：漫才とコント、両方の得点で審査

予選1回戦は漫才とコント、いずれか1ネタを選択して披露。

予選2回戦以降は漫才⇒コントの順に2ネタ披露。

シード権：前回大会準決勝進出者は1回戦免除

詳細：応募規約などの詳細は公式ホームページにて公開

番組公式X：@double_impactTV

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/double-impact/