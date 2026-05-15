人気キャラ「ちいかわ」とコラボした「ハッピーセット」が、マクドナルドの店舗で2025年5月に期間限定で販売されたときは、大量転売行為が大きな社会問題になった。マックは、その1年後に転売対策を強化したうえで、新しい「ハッピーセット『ちいかわ』」を26年5月15日にスタートさせた。初日は、より購入条件を厳しくしたが、商品の争奪戦は起きなかったのだろうか。公式アプリで配布する購入券がないと商品が買えない1年前の騒動