・ＮＹダウ５００６３．４６（＋３７０．２６） 高値５０２００．５４ 安値４９８４３．５８ ・Ｓ＆Ｐ５００７５０１．２４（＋５６．９９） ・ナスダック総合指数２６６３５．２２（＋２３２．８７） 出所：MINKABU PRESS