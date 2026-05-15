「色々感じながら毎日やっています。自分なりにはまだまだだなと思うところはあるんですけど、そこが一番強いですね」ロッテの西川史礁は開幕してからの1ヶ月半をこのように振り返る。今季の西川を見ていて、1つ1つのプレーが丁寧で隙がなく、最後まで諦めない姿勢を見せる。1日の西武戦、0−10の9回無死走者なしの第4打席、糸川亮太が1ボールから投じた2球目のセンター前安打に、最後まで戦い抜く姿勢を強く感じた。◆ 粘って