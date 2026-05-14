◇ナ・リーグドジャース−ジャイアンツ（2026年5月13日ロサンゼルス）ドジャースのサンティアゴ・エスピナル内野手（31）が13日（日本時間14日）、本拠でのジャイアンツ戦に「9番・三塁」で先発出場。3回の第1打席で今季1号本塁打を放った。3回、先頭で打席に入ると、相手先発・レイの直球を捉え、左中間スタンド最前列に運んだ。今季初本塁打が貴重な先制点となり、ドジャースタジアムは熱狂した。この日は正三塁手・