「日本のほんもの」とは表紙に『ターミネーターと恋しちゃったら』で連ドラ初主演をしている宮館涼太さんをむかえた「FRaU」 JAXURY MOOK。JAXURY（ジャクシュアリー）って何？という声も聞かれました。JAXURYとは、Japanʼs Authentic Luxuryをひとこ とで表すために新たに作った言葉。高級品や贅を尽くすことだけが"Luxury"なのではなく、"Authenticity" = “ほんもの“を感じられるLuxuryにこそ光を与えたい。そんな思いで