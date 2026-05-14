最速159キロの尾形は先発として期待「初めての経験」山本祐大捕手との交換トレードでソフトバンクからDeNAに移籍した尾形崇斗投手、井上朋也内野手が14日、横浜市内の球団事務所で入団会見を行った。突然のトレードにも、「ワクワクする」など前向きな気持を語った。背番号は尾形が36、井上朋が40となる。最速159キロの豪速球が武器の尾形は「福岡を離れる寂しさも感じていたが、それと同時に新しいチームで野球ができるとワク