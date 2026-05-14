ビテロ監督「あの圧迫感を感じなくて済む」【MLB】ドジャース ー ジャイアンツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、今季3勝目をかけて本拠地のジャイアンツ戦に先発する。指名打者として出場せず、今季4度目の投手専念。ジャイアンツのトニー・ビテロ監督は率直な思いを打ち明けた。「オオタニが打者として出場しないことはプラスか？」。報道陣の問いかけに、ビテロ監督から思わず