実はおと週でピッツァを特集するのは、超久しぶり。ここぞとばかりに気合い入れて探してみたら、あるわあるわ、注目店や新店に、名店の数々！あまりのおいしさとそれぞれの個性に衝撃を受けた渾身のピッツァ特集となりました。今回は2024年から2025年に開店した新店の2軒をご紹介。ブラボ〜！【2024年3月OPEN】肩ひじ張らずに本場仕込みのピッツァをゆったり味わう『PIZZERIA Mancini TOKYO（ピッツェリア マンチーニ トウキョウ）