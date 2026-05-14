俳優の横浜流星が、自身がイメージキャラクターを務める東京シティ競馬（TCK）2026年度東京ダービーを告知するCM『東京ダービーSTAR☆T』篇に出演する。【動画】メイキングも！圧巻のウォーキングを披露する横浜流星今回の撮影は、CG一切なしの一発撮り。常に動き回るカメラとあうんの呼吸をとりながらイルミネーションのなかを颯爽とウォーキングする横浜の姿を映し出す。撮影は、さすがの勘の良さとウォーキング姿勢の美しさ