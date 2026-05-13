母はキャッチボール相手 わたしは福島県福島市で生まれました。3人姉弟の真ん中で姉と弟がいます。 父・善男は県庁の職員で、真面目そのもの。何をするにも、きちんと計画を立てて、ああしなさい、こうしなさいと。カステラを食べるのも、1センチずつ切って、5人家族だから、きちんと5等分するような性格でした（笑）。 母・みゆきはソフトボールの元国体選手で、非常に明るく、行動的。わたしの性格