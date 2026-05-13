【母の教え】夢グループ社長・石田重廣「『人に迷惑をかけるな』、『従業員を大事にしろ』という母の言葉がわたしの経営の原点です」

【母の教え】夢グループ社長・石田重廣「『人に迷惑をかけるな』、『従業員を大事にしろ』という母の言葉がわたしの経営の原点です」