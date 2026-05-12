資生堂が、連結子会社である台湾資生堂股份有限公司（以下、台湾資生堂）の新竹工場を閉鎖する。2027年第1四半期をもって生産を終了し、同年下期に閉鎖を予定する。【画像をもっと見る】資生堂は、2025年11月に発表した「2030 中期経営戦略」で掲げる「グローバルオペレーションの進化」をもとに、生産・物流体制のグローバル最適化を推進している。その一環として、持分比率51％の連結子会社である台湾資生堂の新竹工