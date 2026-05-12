シリーズ累計販売数50万枚*を突破し、楽天市場レディースファッション総合カテゴリーで2か月連続月間1位を獲得したラディアンヌの「垂れないブラトップ」シリーズ。補正下着ブランドならではの機能性と、おしゃれに着こなせるデザイン性を兼ね備えた人気シリーズに、この夏待望の新色「ピンク」と「ブラウン」が仲間入りしました♡インナーとしてはもちろん、1枚で着映えする万能ブラト