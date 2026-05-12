糖尿病の予防には、どんな食生活を心がけるといいか。医師の松生恒夫さんは「昭和30年〜40年代に麦飯三食を食べていた時代は、炭水化物を多くとっていたにも関わらず、糖尿病を発症する人が今よりはるかに少なかった。これには大麦やオーツ麦などに多く含有される栄養素が関係する」という――。※本稿は、森豊、松生恒夫『血糖値は「腸」で下がる』（青春出版社）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／ahirao_photo※写