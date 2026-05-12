大分県別府市で、10日までの2日間ダンスや自転車競技のBMXなど都市の広場などで楽しめる「アーバンスポーツ」のイベントが行われ世界を舞台に活躍するダンサーのShigekixさんがパフォーマンスを披露しました。 Shigekixさん 別府市の上人ヶ浜公園で行われた「OITA STREETPARK」。 アーバンスポーツを初心者にも楽しんでもらおうと「BMX」やスケートボードな