【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BTSが、メキシコシティのエスタディオGNPセグロスにて、現地時間5月7日・9日・10日の3日間『BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN MEXICO CITY』を開催、約15万人を動員した。 ■一部の楽曲では、メキシコ文化を取り入れたパフォーマンスも 2015年7月以降、約10年10ヵ月ぶりにメキシコで開催される完全体の単独コンサートで、3公演のチケットはすべて発売と同時にソール