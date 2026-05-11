本日5月11日（月）24時24分〜 第6話を放送 日本テレビ系 ドラマDEEP「多すぎる恋と殺人」（毎週月曜 24時24分〜24時54分放送/TVer・Huluにて毎話放送後配信開始）。50人の恋人（通称・マイラブ）がいる奔放な女刑事・谷崎真奈美（森カンナ）が送る、超・刺激的なラブサスペンスコメディー。今夜放送の第6話では新章が開幕し、ガラリとドラマの様相も変化！前回の第5話は謎の精神科医・神木譲（前田公輝）の出頭で幕を閉じた。「ア