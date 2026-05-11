最新の全国映画動員ランキング（5月8日〜10日の3日間集計、興行通信社調べ）は、前週2位で初登場した『プラダを着た悪魔2』が、週末3日間で動員34万5000人、興収5億5000万円をあげ、1位を獲得した。累計成績は動員173万人、興収26億円を突破している。【画像】今週のTOP10入り作品のビジュアル2位には、2週連続1位だった『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が続き、週末3日間で動員34万1000人、興収4億9000万円を記