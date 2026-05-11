「くら寿司」は、5月15日（金）から6月21日（日）までの期間限定で、アニメ『呪術廻戦』とのコラボキャンペーンを全国の店舗で開催する。【写真】コンプしたい！「ビッくらポン！」でゲットできる“缶バッジ”全15種■缶バッジは場面写デザイン今回開催されるのは、寿司皿5枚でゲームができる「ビッくらポン！」の景品に場面写真やデフォルメキャラクターがデザインされたグッズが登場するほか、3000円（税込）の会計ごとに