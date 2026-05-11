『呪術廻戦』×「くら寿司」がコラボ！ 全15種類の缶バッジやコラボメニューを展開
「くら寿司」は、5月15日（金）から6月21日（日）までの期間限定で、アニメ『呪術廻戦』とのコラボキャンペーンを全国の店舗で開催する。
【写真】コンプしたい！ 「ビッくらポン！」でゲットできる“缶バッジ”全15種
■缶バッジは場面写デザイン
今回開催されるのは、寿司皿5枚でゲームができる「ビッくらポン！」の景品に場面写真やデフォルメキャラクターがデザインされたグッズが登場するほか、3000円（税込）の会計ごとに先着でグッズがプレゼントされる企画。
今年は、キャラクターをイメージしたコラボメニューが初登場。麺類が好物の虎杖悠仁をイメージし、備長炭パウダーを配合した黒いえび天と赤い糸唐辛子で“黒閃”を表現した「虎杖の麻辣汁なし担々麺」をはじめ、「伏黒と釘崎のザクザク生姜焼き」、「七海と五条のスウィート＆ビターティラミス」が提供され、いずれもキャラクターが描かれた5種類のカードがランダムで付いてくる。
また、「ビッくらポン！」のグッズは、場面写がデザインされた「缶バッジ」（15種）や、戦闘シーンがデフォルメで描かれた「アクリルスタンド」（8種）、「ビッくらポン！」 のカプセルなどを手にしたイラストの「アクリルステッカー」（5種）などを用意。
さらに、3000円（持ち帰り含む）の会計ごとにオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施され、5月15日（金）からの第1弾は「A4クリアファイル」、5月29日（金）からの第2弾は「ラゲージタグ」、6月12日（金）からの第3弾は「ラバーコースター」と、ファン必見のアイテムがそろう。
そのほか、店内飲食3000円以上（税込）のレシートを付けて応募すると抽選で限定賞品などが当たる特別企画も実施予定だ。
【写真】コンプしたい！ 「ビッくらポン！」でゲットできる“缶バッジ”全15種
■缶バッジは場面写デザイン
今回開催されるのは、寿司皿5枚でゲームができる「ビッくらポン！」の景品に場面写真やデフォルメキャラクターがデザインされたグッズが登場するほか、3000円（税込）の会計ごとに先着でグッズがプレゼントされる企画。
また、「ビッくらポン！」のグッズは、場面写がデザインされた「缶バッジ」（15種）や、戦闘シーンがデフォルメで描かれた「アクリルスタンド」（8種）、「ビッくらポン！」 のカプセルなどを手にしたイラストの「アクリルステッカー」（5種）などを用意。
さらに、3000円（持ち帰り含む）の会計ごとにオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施され、5月15日（金）からの第1弾は「A4クリアファイル」、5月29日（金）からの第2弾は「ラゲージタグ」、6月12日（金）からの第3弾は「ラバーコースター」と、ファン必見のアイテムがそろう。
そのほか、店内飲食3000円以上（税込）のレシートを付けて応募すると抽選で限定賞品などが当たる特別企画も実施予定だ。