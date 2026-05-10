横浜ＤｅＮＡの京田（資料写真）京田が「６番・遊撃」で出場し、通算千試合出場を達成した。プロ野球５４３人目。「お世話になった監督、コーチ、球団の方々のおかげで、この日を迎えられた。何より、頑丈な体に生んでくれた両親に一番感謝しています」と感慨を込めた。プロ１０年目。２０２３年に中日から移籍し、堅守と巧打の内野手として、チームを支える。たゆまぬ努力と、周囲への思いやりを忘れない兄貴分は「目の前の試