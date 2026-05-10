横浜港大さん橋国際客船ターミナルに最後の入港を果たした「にっぽん丸」と、出迎える横浜市民ら＝１０日午前８時４５分ごろ商船三井クルーズ（東京都）のクルーズ船「にっぽん丸」（２万２４７２トン）が１０日、最後の航海を終え、横浜港大さん橋国際客船ターミナル（横浜市中区）に寄港した。約３５年にわたる航海をたたえる引退セレモニーも行われ、多くのファンや横浜市民らが出迎えて名残を惜しんだ。にっぽん丸は消防艇