学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！「まどマギ」はなんの略？「まどマギ」はなんの略か知っていますか？映画化もされた日本のテレビアニメです。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「魔法少女まどか☆マギカ」を略した言葉でした！まどマギとは、2011年