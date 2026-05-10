歌手きゃりーぱみゅぱみゅ（33）が、10日放送のTOKYOFM「CHINTAIpresentsきゃりーぱみゅぱみゅChapter＃0〜TouchYourHeart〜」（日曜後0・30）に出演し、プライベートでの意外な行動を明かした。「SUPEREIGHT」丸山隆平をゲストに、映画の好みやなどについてトーク。丸山が最近見たドキュメンタリー映画について話すと、きゃりーも「ノンフィクションが好きすぎて、実際にあった事件とか、実際のものを追いかけ