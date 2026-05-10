横須賀港を出港した米海軍の原子力空母「ジョージ・ワシントン」＝１０日午前１０時２０分ごろ、横須賀市米海軍横須賀基地（横須賀市）に配備されている原子力空母「ジョージ・ワシントン」が１０日午前９時５５分ごろ、同基地を出港した。今回の出港理由は明らかにされていないが、ワシントンは昨年１２月の横須賀帰港後、定例の長期整備を行っており、本格出港に備えた短期の試験航海とみられる。在日米海軍司令部（同市）