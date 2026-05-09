みなさんは、自身の職場または利用するお店に、盲導犬ユーザーが入ることについてどのように思いますか。公益財団法人日本盲導犬協会が実施した「盲導犬および視覚障害」に関する意識調査によると、事業所で働く従業員の4割がユーザーの受け入れに戸惑いを感じている一方で、一般市民の約7割が盲導犬の受け入れに「賛同」していることがわかりました。【グラフ】盲導犬ユーザーの利用を「受け入れない」と回答した理由は…調査は、