正面では気にならないのに、横から見たときに違和感を覚える。なんとなく重たく見えたり、すっきりしない印象になるといった感覚はありませんか？40代以降は“立ち方や姿勢のバランス”が印象に影響しやすくなるもの。特に横から見たときの立ち方は、印象差が大きく出るポイントです。横からの“ライン”が印象を左右する横から見た立ち姿では、体のラインがそのまま印象として伝わります。頭の位置が前に出ていたり、背中が丸まっ