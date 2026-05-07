年間500件以上のゴミ屋敷清掃・遺品整理・不用品回収を関東全域で手掛けるウルタロウは、女性スタッフが依頼者と一緒に片付けを進める業界初の女性向け伴走型片付けサービス「オカタシwith」を、4月15日(水)に関東全域でスタートした。「オカタシwith」誕生の背景ウルタロウは2017年の創業以来、片付け・遺品整理・不用品回収を行う「オカタシ！」を通じて、年間500件以上の現場に対応してきた。そのなかで、女性利用者から多く寄