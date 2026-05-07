パンプス未満のバックストラップいつものパンプスからすこし力を抜きたいとき、かかとをのぞかせて抜けをつくれるバックストラップが好都合。ストラップでしっかり固定されるから、歩くときにも安定感が得られる。ブラウンのサテンでコケティッシュな甘さブラウンギャザーミュール（4.5）／MANGOブラウンサテンの光沢に細かなギャザーを寄せ、シックな色調ながら糖度高めに。4.5cmの絶妙なヒールが、気負わない大人の甘さを演出