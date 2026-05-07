『ちいかわ』の作者ナガノが5月7日（木）にXを更新。話題の最新映画をパロディしたと思われるイラストを公開し、「推しと推しの共演」「我らの道」とSNSで歓喜の声が上がっている。【写真】構図がそのまんま！パロディ基と思われるナガノ先生注目の最新映画■ヨロイサン・アンド・ゴブリン!?今回公開されたのは『ちいかわ』に登場する鎧さんがゴブリンをおんぶした姿が描かれたイラスト。ローマ字で「EIGADAKE MITEMO NAIY