『ちいかわ』作者が“話題の映画”をパロディ!? 「推しと推しの共演」「我らの道」SNS歓喜
『ちいかわ』の作者ナガノが5月7日（木）にXを更新。話題の最新映画をパロディしたと思われるイラストを公開し、「推しと推しの共演」「我らの道」とSNSで歓喜の声が上がっている。
【写真】構図がそのまんま！ パロディ基と思われるナガノ先生注目の最新映画
■ヨロイサン・アンド・ゴブリン!?
今回公開されたのは『ちいかわ』に登場する鎧さんがゴブリンをおんぶした姿が描かれたイラスト。
ローマ字で「EIGADAKE MITEMO NAIYO WAKARU？（映画見ても内容分かる？）」という言葉も添えれられており、一部の文字は緑色のグラデーションとなっている。
同イラストを見て想起されるのは、5月22日日米同時公開の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。
本作のポスターには、緑色のグローグーを、鎧…ではなくアーマーをまとったマンダロリアン／ディン・ジャリンがおぶっている様子が描かれているほか、ロゴも緑のグラデーションとなっており、ナガノが公開したイラストとそっくりだ。
「映画見ても内容分かる？」という文言も、3シーズンあるドラマシリーズを見ないでも映画を理解できるかという意味と推測され、まさかの組み合わせが実現した。
SNSではファンから「推しと推しの共演」「我らの道」「鎧さんとゴブリンなのに何の映画か分かるのがすごいwww」「ナガノウォーズはあつい」「色味と体格差wwwwwwwww」「ナガノ先生ありがとうございます」などと歓喜の声が上がっている。
引用：「ナガノ」X（@ngntrtr）
【写真】構図がそのまんま！ パロディ基と思われるナガノ先生注目の最新映画
■ヨロイサン・アンド・ゴブリン!?
今回公開されたのは『ちいかわ』に登場する鎧さんがゴブリンをおんぶした姿が描かれたイラスト。
ローマ字で「EIGADAKE MITEMO NAIYO WAKARU？（映画見ても内容分かる？）」という言葉も添えれられており、一部の文字は緑色のグラデーションとなっている。
本作のポスターには、緑色のグローグーを、鎧…ではなくアーマーをまとったマンダロリアン／ディン・ジャリンがおぶっている様子が描かれているほか、ロゴも緑のグラデーションとなっており、ナガノが公開したイラストとそっくりだ。
「映画見ても内容分かる？」という文言も、3シーズンあるドラマシリーズを見ないでも映画を理解できるかという意味と推測され、まさかの組み合わせが実現した。
SNSではファンから「推しと推しの共演」「我らの道」「鎧さんとゴブリンなのに何の映画か分かるのがすごいwww」「ナガノウォーズはあつい」「色味と体格差wwwwwwwww」「ナガノ先生ありがとうございます」などと歓喜の声が上がっている。
引用：「ナガノ」X（@ngntrtr）