ヨロイサン・アンド・ゴブリン!?　※「ナガノ」X

写真拡大

　『ちいかわ』の作者ナガノが5月7日（木）にXを更新。話題の最新映画をパロディしたと思われるイラストを公開し、「推しと推しの共演」「我らの道」とSNSで歓喜の声が上がっている。

【写真】構図がそのまんま！　パロディ基と思われるナガノ先生注目の最新映画

■ヨロイサン・アンド・ゴブリン!?

　今回公開されたのは『ちいかわ』に登場する鎧さんがゴブリンをおんぶした姿が描かれたイラスト。

　ローマ字で「EIGADAKE MITEMO NAIYO WAKARU？（映画見ても内容分かる？）」という言葉も添えれられており、一部の文字は緑色のグラデーションとなっている。

　同イラストを見て想起されるのは、5月22日日米同時公開の映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』。

　本作のポスターには、緑色のグローグーを、鎧…ではなくアーマーをまとったマンダロリアン／ディン・ジャリンがおぶっている様子が描かれているほか、ロゴも緑のグラデーションとなっており、ナガノが公開したイラストとそっくりだ。

　「映画見ても内容分かる？」という文言も、3シーズンあるドラマシリーズを見ないでも映画を理解できるかという意味と推測され、まさかの組み合わせが実現した。

　SNSではファンから「推しと推しの共演」「我らの道」「鎧さんとゴブリンなのに何の映画か分かるのがすごいwww」「ナガノウォーズはあつい」「色味と体格差wwwwwwwww」「ナガノ先生ありがとうございます」などと歓喜の声が上がっている。

　引用：「ナガノ」X（@ngntrtr）