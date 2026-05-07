俳優の草磲剛（５１）が７日、所属事務所「ＣＵＬＥＮ」の公式ホームページで第１子誕生を報告した。草磲は２０２０年１２月３０日に結婚を発表。関係者によると、お相手は一般女性で、同日に婚姻届を提出していた。草磲は、同ホームページで「ご報告」と題し「私事ではございますが、この度、第一子が誕生いたしましたことをご報告申し上げます。今までと変わらず、これからも精進してまいりますので、よ