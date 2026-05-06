撮影会などで活躍するモデル、タレントの鹿乃ばんびが5日、Xを更新。救急搬送されたことを明かした。鹿乃は、「気付いたら救急車に居ました」とXで報告。「初めてだ情けない、、救急車呼んでくれたお兄さんと周りに居てくれた方達に苦しくてちゃんとお礼言えなかった、、」と続けており、詳しい経緯は不明だった。その後、スタッフが鹿乃のXアカウントを更新し、「本日体調不良により倒れ、救急搬送先の病院にて受診いたしました。