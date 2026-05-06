リンゼイ・ボンがメットガラに登場アルペンスキー女子の英雄リンゼイ・ボン（米国）が現地時間4日、ファッションの祭典「メットガラ」に登場し喝采を浴びた。2月に行われたミラノ・コルティナ五輪で激しく転倒。一時は脚切断の危機も報じられた41歳の妖艶なドレス姿にファンから絶賛の嵐が起きている。ファッションブランド「トム・ブラウン」のドレスを身に纏って登場したボン。白を基調とし、黒の繊細な模様があしらわれたア