映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』が5月22日より全国公開される。本作で描かれるのは、21世紀で最もセンセーションナルなフェミニスト活動団体「FEMEN」を創設し、情熱と芸術を武器に、裸で世界へあらがい、生涯を闘いにささげた女性オクサナ・シャチコの壮絶な半生。オクサナとはどんな人物だったのか。【写真】映画『OXANA／裸の革命家・オクサナ』場面写真ギャラリーウクライナ出身のアーティストであり、フェミニスト運